Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal Zambiya - Cezayir maçında sakatlandı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H grubunda Cezayir deplasmanda Zambiya ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan deplasman ekibinde karşılaşmaya Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal maça damga vurdu.

Ghezzal eski Fenerbahçeli Islam Slimani ile müthiş bir performans sergiledi. Cezayir'in golleri Ghezzal ve Slimani'den gelirken, 2 yıldız birbirlerine de asist yapan isimler oldu.

2 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIMDA

2 yıl aradan sonra milli takıma geri dönen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, maça ilk 11'de başlama fırsatını yakaladı. Ghezzal maçın ilk yarısında 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

GHEZZAL DEVAM EDEMEDİ

Ghezzal müthiş bir performans sergilediği karşılaşmada ilk yarının son bölümlerinde sakatlandı. Devre arasında durumu incelenen yıldız futbolcu ikinci yarıda sahaya çıkamadı.