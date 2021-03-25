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'ın yıldızı - maçında sakatlandı!

, 'ın yıldızı 'ın formasını giydiği deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Ghezzal 1 gol 1 asist ile oynadığı zorlu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 23:30
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal Zambiya - Cezayir maçında sakatlandı!

deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan deplasman ekibinde karşılaşmaya forması giyen maça damga vurdu.

Ghezzal eski Fenerbahçeli Islam ile müthiş bir performans sergiledi. Cezayir'in golleri Ghezzal ve Slimani'den gelirken, 2 yıldız birbirlerine de asist yapan isimler oldu.

2 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIMDA

2 yıl aradan sonra milli takıma geri dönen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, maça ilk 11'de başlama fırsatını yakaladı. Ghezzal maçın ilk yarısında 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

GHEZZAL DEVAM EDEMEDİ

Ghezzal müthiş bir performans sergilediği karşılaşmada ilk yarının son bölümlerinde sakatlandı. Devre arasında durumu incelenen yıldız futbolcu ikinci yarıda sahaya çıkamadı.

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