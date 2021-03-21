Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Son dakika spor haberi: 'nın eski antrenörü konuştu! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın genç file bekçisi 'nun adı son dönemlerde Fransız ekipleri ve ile anılıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 'nın eski antrenörü , dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 14:25
Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

'ta bu sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan , Fransız ekiplerinin de dikkatini çekti.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Genç kaleci, takımının Süper Lig liderliğinde önemli bir paya sahip olurken hakkında transfer dedikoduları da çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Fransa Ligue 1 takımlarından ile 'nın, 'nu istediği iddia ediliyordu.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

'nın eski antrenörü ile gazeteci Florent Germain'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

RMC Sport muhabiri Florent Germain, Başkanı Pablo Longoria'nın kaleci arayışı içerisinde olduğunu dile getirdi. Aranan profilin, mevcut kaleci Steven Mandanda'nın yerine 1 numara olarak düşünüldüğünü bildirdi.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Bu açıklamaları doğrulayan 'nın eski antrenörü ise şöyle konuştu:

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Marsilya'nın 22-25 yaş arası genç bir kaleci arayışında olduğunu biliyorum.

Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Haberde 'nın listesinde 'ın 20 yaşındaki file bekçisi ile CA Talleres'te forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli Joaquin Blazquez'in bulunduğu aktarıldı.

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