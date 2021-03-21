Son dakika spor haberi: Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis konuştu! Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin de dikkatini çekti.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin de dikkatini çekti.
Genç kaleci, takımının Süper Lig liderliğinde önemli bir paya sahip olurken hakkında transfer dedikoduları da çıkmaya başladı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon ile Olympique Marsilya'nın, Ersin Destanoğlu'nu istediği iddia ediliyordu.
Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis ile gazeteci Florent Germain'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.
RMC Sport muhabiri Florent Germain, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın kaleci arayışı içerisinde olduğunu dile getirdi. Aranan profilin, mevcut kaleci Steven Mandanda'nın yerine 1 numara olarak düşünüldüğünü bildirdi.
Bu açıklamaları doğrulayan Marsilya'nın eski antrenörü Rolland Courbis ise şöyle konuştu:
Marsilya'nın 22-25 yaş arası genç bir kaleci arayışında olduğunu biliyorum.
Haberde Marsilya'nın listesinde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile CA Talleres'te forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli Joaquin Blazquez'in bulunduğu aktarıldı.