Beşiktaş'tan inanılmaz istatistik!

20 faklı oyuncusu gol atan ve bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alan siyah-beyazlıların istatistiklere bakıldığında duran toplara bağlı bir futbol oynamadan gayet organize şekilde goller attığı ortaya çıkıyor. 62 golle ligin en skorer ekibi olan Kara Kartallar, rakip kaleye çektiği şut, kafa golü istatistiklerde de zirvede yer alıyor.

İşte siyah-beyazlı takımın sezona damga vuran ve boşa lider olmadığını kanıtlayan rakamları:

En çok gol atan: 62

Altı pastan en fazla gol atan: 15

Altı pastan en fazla şut atan: 40

Ceza sahası dışından en fazla gol atan: 8

Açık oyunda en fazla gol atan: 43

Kontradan en fazla gol atan: 5

Kafayla en fazla gol atan: 12

ŞİMDİDEN SOLLADI!

2 kupaya aday tek takım durumundaki siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanıp 2.25 puan ortalaması yakalarken, geçen sezonu da şimdiden geride bıraktı. Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 62 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, attığı 59 gole karşılık ağlarında 40 gol görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 puana ulaştı; 62 gol atıp 29 gol yedi.

SADECE 3 OYUNCU KALDI

Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero bu sezon gol sevinci yaşayamayan futbolcular. Dorukhan'ın 3, Rıdvan'ın 2 asisti bulunurken, İspanyol stoper Montero'nun henüz skor katkısı yok.