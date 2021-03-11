Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş yorumu: En büyük avantajı...

Dikkat ederseniz sezon başından beri Beşiktaş ciddi şekilde hiçbir oyuncunun eksikliğini hissetmedi... Kart cezalısı ya da sakat oyuncuların yeri bir şekilde doldu, dolduruldu. Şampiyonluk yarışı için herkes bir plan yapma peşinde... Fenerbahçe'nin farklı bir senaryosu var, Galatasaray'ın ona keza...

Beşiktaş ise senaryo değil tarihi bir sezonda tarih yazma peşinde. O nedenle plan yapmıyor ve her maçını tüm oyuncularının ortaya koyduğu büyük mücadele gücüyle kazanıyor... Bireysel olarak tek başına hiçbir futbolcu etkin değil bu manzarada, takım ruhu, arkadaşlık, yardımlaşma ve sonuna kadar maçı bırakmama kararlılığıdır Kartal'ın en büyük avantajı...