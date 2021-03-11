Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş yorumu: En büyük avantajı...

Atiba'nın bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisi, Roiser'in enerjisi, Ersin ve Utku gibi iki genç adamın kalede devleşmesi, Rıdvan'ı, savunmanın imparatoru Welinton'u, Vida'sı, Montero'su hepsi ayrı bir kalemle, aynı destanı yazıyorlar...
Başkan Çebi'nin yaptığı görüşmede kafasındaki tüm sorunları giderdiği Sergen hoca elinde fırçasıyla şampiyonluğun resmini yapıyor... Hem de kolayına kaçmadan... Bu kadar haftada şu kadar puan toplamak gibi basit hedefler koymuyor Sergen hoca, önümüzde kazanmamız gereken maçlar varken hepsini kazanmalıyız. Bizi başarıya götürecek olan budur, diyor özetle...
Başkan Çebi tüm desteğiyle hocanın ve takımın yanında. Sergen Yalçın her oyuncusundan en büyük performansı almak için gecesini gündüzüne katıyor. Futbolcular da alın terleriyle zorlu maçları kolaya çeviriyorlar...