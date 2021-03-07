Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş yapması gerekeni yapıyor. Açıkçası son iki haftadır çok iyi oynadıklarını söyleyemeyiz. O eski coşkuları, o eski tempoları yok ama önce Yeni Malatyaspor dün de Gaziantep FK gibi hatırı sayılır takımları yenmeyi başardılar.

Şampiyonluk yolunda bu maçlar çok ama çok önemli. Kötü oynarken de kazanacaksın. İşin sırrı bu. İlk yarıda sadece bir pozisyon var, o da gol oldu.