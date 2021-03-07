Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Son dakika spor haberleri: 'dan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Son dakika haberleri... 'in 29. haftasında Beşiktaş, 'yı 2-1 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. yazarı da bu karşılaşmayı yöneten 'ı performansını değerlendirdi. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 08:44
Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Şampiyonluk mücadelesi veren yapması gerekeni yapıyor. Açıkçası son iki haftadır çok iyi oynadıklarını söyleyemeyiz. O eski coşkuları, o eski tempoları yok ama önce Yeni Malatyaspor dün de gibi hatırı sayılır takımları yenmeyi başardılar.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Şampiyonluk yolunda bu maçlar çok ama çok önemli. Kötü oynarken de kazanacaksın. İşin sırrı bu. İlk yarıda sadece bir pozisyon var, o da gol oldu.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor. 'ın şu sıralar en etkili oyuncusu ise Rachid Ghezzal. Hem ayağına top çok yakışıyor hem de pozisyon bilgisi ve asist melekesi çok gelişmiş bir oyuncu. Rıdvan Yılmaz dün yine soldaydı. Çok genç bir oyuncu, zaman zaman top kaybediyor, eksikleri var ama Beşiktaş'ın geleceği diyebiliriz.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

İkinci yarı yine Aboubakar, 'a ikinci golü getirdi. Kesinlikle Türkiye'nin hem en iyi golcüsü hem de en etkili forvet oyuncusu. Sonuçta Beşiktaş, düşük tempoyla, düşük coşkuyla doludizgin ilerliyor ve puanları topluyor.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Dünkü karşılaşmayı yöneten insan olarak çok sevdiğim bir isim. Fena da maç yönetmedi. 'ın attığı ilk golden önce orta sahada Kenan, Rıdvan tarafından faule maruz kalıyor. Mete Kalkavan, haklı olarak avantaja oynatıyor. Avantajda top Gaziantepli oyuncuda kalıyor. O sürüyor kaptırıyor, dönen top gol oluyor.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan yorumu! "Suçlamak yersiz"

Burada 'ı suçlamak yersiz. Avantaja bırakması doğruydu. Avantaja bırakılan Gaziantepli oyuncu, topu kontrolüne aldı ama kaptırdı ve gol oldu. Bunun haricinde baktığımızda da genel olarak Mete'ye kötü diyemem.

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