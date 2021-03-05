Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan ve attığı birbirinden kritik gollerle eski günlerine dönüş yapan Vincent Aboubakar ile Teknik Direktör Sergen Yalçın tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor maçının 85. dakikasında oyundan alındığı için siyah-beyazlı hocaya tepki gösteren Kamerunlu oyuncuya uyarı geldi.
Milliyet'in haberine göre, maçtan sonra sıcağı sıcağına görüşmek istemediği Aboubakar'ı odasına çağıran Sergen Yalçın'ın, "Burada kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tüm futbolcular eşittir ve sen de öylesin.