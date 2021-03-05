Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Son dakika haberleri: 'dan 'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Son dakika spor haberleri: 'ın 'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta 'ın oyundan alınmasına tepki göstermesi gündem olmuştu. Teknik direktör 'ın golcüyü odasına çağırıp bir görüşme gerçekleştirdiği ve uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 10:02
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

'ta ikinci dönemini yaşayan ve attığı birbirinden kritik gollerle eski günlerine dönüş yapan Vincent ile Teknik Direktör tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

maçının 85. dakikasında oyundan alındığı için siyah-beyazlı hocaya tepki gösteren oyuncuya uyarı geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Milliyet'in haberine göre, maçtan sonra sıcağı sıcağına görüşmek istemediği 'ı odasına çağıran 'ın, "Burada kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tüm futbolcular eşittir ve sen de öylesin.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Karar verici olan benim. Kimin ne zaman oyundan alınacağına ben karar veriyorum. Maçla ilgili bir şeyler planlıyorum ki seni oyundan aldım" diye konuştuğu öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Atiba'ya asist yapan 'a gol atma hırsını anlayışla karşıladığını aktaran siyah-beyazlı teknik adamın, "Herkese eşit şekilde forma vermeye çalışıyoruz. Futbolunla takıma çok şey katıyorsun ama lig sadece tek maçtan ibaret değil.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Önümüzde daha çok kritik haftalar var. Önce takım olmalıyız. Eğer bir sıkıntın varsa bunu ifade edeceğin yer saha değil. Benim odamın kapısı herkese açık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

'ın net bir tavır sergileyen 'a hak verdiği kaydedildi. yıldızın, "Oyunun bitmesine az bir süre kalmıştı. Gol atacağıma inanıyordum. Anlık bir tepki vermem yanlıştı. Tamamen maçın atmosferinden dolayı öyle davrandım" dediği kaydedildi.

SON DAKİKA