Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! Odasına çağırdı ve...

Karar verici olan benim. Kimin ne zaman oyundan alınacağına ben karar veriyorum. Maçla ilgili bir şeyler planlıyorum ki seni oyundan aldım" diye konuştuğu öğrenildi.

Atiba'ya asist yapan Aboubakar'a gol atma hırsını anlayışla karşıladığını aktaran siyah-beyazlı teknik adamın, "Herkese eşit şekilde forma vermeye çalışıyoruz. Futbolunla takıma çok şey katıyorsun ama lig sadece tek maçtan ibaret değil.