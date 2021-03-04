Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Gaziantep FK maçı öncesi bir iyi bir de kötü haber!

Son dakika spor haberi: 'a FK maçı öncesi bir iyi bir de kötü haber!

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında 'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu da belli oldu. Siyah-beyazlı takıma 'dan iyi haber gelirken İspanyol defans Montero'nun ise maçında oynayamayacağı öğrenildi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 09:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Gaziantep FK maçı öncesi bir iyi bir de kötü haber!

'de son olarak deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden , yoluna doludizgin devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan iki önemli ismin son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Takvim'de yer alan habere göre sol diz iç yan bağlarında problem olan İspanyol stoper Montero, hafta sonunda 'ta FK'ye karşı forma giyemeyecek.

Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanan Cenk Tosun, karşılaşmasında iki gol birden kaydetmişti.

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