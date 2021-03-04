Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Gaziantep FK maçı öncesi bir iyi bir de kötü haber!

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yoluna doludizgin devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan iki önemli ismin son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Takvim'de yer alan habere göre sol diz iç yan bağlarında problem olan İspanyol stoper Montero, hafta sonunda Vodafone Park'ta Gaziantep FK'ye karşı forma giyemeyecek.

Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen Cenk Tosun ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanan Cenk Tosun, Gençlerbirliği karşılaşmasında iki gol birden kaydetmişti.