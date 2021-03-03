4x4'lük Kartal!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları şansları değerlendiremedi. Beşiktaş bu periyotta Aboubakar ile net bir fırsattan yararlanamazken, ev sahibi Malatyaspor ise Mustafa ile iki pozisyonu değerlendiremedi. Devre golsüz kapanırken, siyah-beyazlılarda Necip'in yerine Mensah'ın oyuna girmesiyle Beşiktaş'ın hücum gücü arttı.

57 PUANA YÜKSELDİLER

İkinci devrede rakip kalede daha fazla görünmeye başlayan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59'uncu dakikada Aboubakar'ın asistinde Atiba Hutchinson attı. Son üç maçında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u mağlup eden Kara Kartal, dün akşam da Yeni Malatya'yı deplasmanda yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Puanını 57'ye yükselten Beşiktaş ilk sıradaki Galatasaray'yla puanları eşitledi. Siyah-beyazlılar 29'uncu hafta maçında cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

KALESİ ARTIK ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Sezon başında kalesini gole kapatmakta zorlanan Beşiktaş son haftalarda ise 'Çanakkale Geçilmez'i oynuyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon 12. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kara Kartallar üstelik bu rakama üst üste 4 maçtır gol yemeyerek ulaştı. Beşiktaş daha önceki 3 maçını Konya, Gençler, Denizli ile oynadı.

37

Beşiktaş bu sezon maçların ikinci yarısında tam 37 gol kaydederek bu alanda ligin en başarılı ekibi oldu. Siyah beyazlı takım, toplam gollerinin yüzde 65'ini ikinci yarılarda attı.