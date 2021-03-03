Bireysel bakmam!

Sergen Yalçın, Aboubakar’ın çıkarken gösterdiği tepki hakkında “Onlar bireysel bakıyor, ben takımı düşünüyorum” diye konuştu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:03Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
BeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın, üç puanın çok önemli olduğunu ifade etti. Yalçın, "Zor bir oyun oldu, kazanmak çok önemli. Konsantre olsak farklı olabilirdi ama 1-0'lık skor bugün için yeterli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Aboubakar'ın kenara gelirken gösterdiği tepki için de şu yorumu yaptı: "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Rachid'i geçen bir çıkardım, tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim bize fayda sağlayacaksa ona göre yaparız. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez.