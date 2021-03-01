Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Quaresma ve Tabata bombası!

Son dakika transfer haberleri: 'tan ve bombası!

, ’den gelen isimleri parlatınca Lizbon, gelecek vadeden yıldızlarını tecrübe kazanmaları için siyah-beyazlılara göndermeyi önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Quaresma ve Tabata bombası!

'ın 'den gelen , , gibi isimlere patlama yaptırması nedeniyle Lizbon, siyah-beyazlılarla daha fazla oyuncu için çalışmak istedikleri mesajını gönderdi.

Sportingli yöneticiler gelecek sezon Beşiktaş'a bazı potansiyeli olan ama kendilerinde performans veremeyen oyuncuları göndermek istediklerini ilettiler. Sporting'in beklenen çıkışı yapamayan Eduardo , , ve gibi oyuncularını deneyim kazanması için Beşiktaş'a göndermek istediği gelen bilgiler arasında. 18 yaşındaki stoper 'nın piyasa değeri şimdiden 6 milyon euro civarında.

EDUARDO QUARESMA

TABATA

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