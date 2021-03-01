Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Son dakika spor haberleri: 'un babasından 'a transferde kötü haber!

'ın 'dan kiraladığı milli futbolcu 'un menajerliğini yapan babası , golcü oyuncuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Baba Tosun, oğlunun ocak ayında 'dan teklif aldığını doğrularken, gelecek sezon için transferde açık kapı bıraktı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:02
Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

ekibi 'da umduğunu bulamayan , ocak ayında eski takımı 'a kiralık olarak geri dönmüştü.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk lig maçında 2 gol atarak ikinci dönemine harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak o maçın ardından sakatlanan tecrübeli golcü, bir süredir takımdan ayrı kaldı.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Beşiktaşlı taraftarlar, 'un sezon sonunda bonservisinin alınmasını isterken, milli futbolcunun menajerliğini de yapan babası 'dan flaş açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Cenk'in 'a transfer süreciyle ilgili konuşan , devi 'dan da teklif aldıklarını doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Tosun konuyla ilgili, "'dan devre arasında teklif aldığımız sır değil. Ancak Tosun aile olarak 'a kiralık olarak dönme kararı aldık. Beşiktaş'ta 5 aylık süre geçirmenin, 'ya kiralık gitmekten daha iyi olacağını düşündük." dedi.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Açıklamalarına devam eden , "Aslında kulübünün şartları oldukça iyiydi, sorun yoktu. Ama Cenk, 'ı iyi tanıyor ve 'u seviyor. 'ya gitseydi, bir adaptasyon dönemi olacaktı ama Beşiktaş için böyle bir ihtimal yoktu" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Ayrıca , "Eşi de 'da olmak istedi. İstanbul'u sevdiği için dönmek istedi. Genel olarak hepimiz, İstanbul'da birkaç ay geçirmenin en iyi çözüm olacağını düşündük ve 'a imza attık." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

"CSKA'YA NEDEN TRANSFER OLMASIN?"
'un yaz aylarında Rusya'ya transfer olabileceğini söyleyen , "Yaz aylarında ile 2-3 yıllık sözleşme karşılığında bir transfer görüşmesi yapabiliriz. Böyle bir şey neden olmasın? Birkaç ay içinde neler olacağını kimse bilemez." dedi.

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