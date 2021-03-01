Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da umduğunu bulamayan Cenk Tosun, ocak ayında eski takımı Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönmüştü.
Milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk lig maçında 2 gol atarak ikinci Beşiktaş dönemine harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak o maçın ardından sakatlanan tecrübeli golcü, bir süredir takımdan ayrı kaldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Cenk Tosun'un sezon sonunda bonservisinin alınmasını isterken, milli futbolcunun menajerliğini de yapan babası Şenol Tosun'dan flaş açıklamalar geldi.