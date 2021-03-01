Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babasından Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Tosun konuyla ilgili, " CSKA Moskova 'dan devre arasında teklif aldığımız sır değil. Ancak Tosun aile olarak Beşiktaş 'a kiralık olarak dönme kararı aldık. Beşiktaş'ta 5 aylık süre geçirmenin, CSKA 'ya kiralık gitmekten daha iyi olacağını düşündük." dedi.

Açıklamalarına devam eden Şenol Tosun, "Aslında Moskova kulübünün şartları oldukça iyiydi, sorun yoktu. Ama Cenk, Beşiktaş'ı iyi tanıyor ve İstanbul'u seviyor. CSKA'ya gitseydi, bir adaptasyon dönemi olacaktı ama Beşiktaş için böyle bir ihtimal yoktu" diye konuştu.