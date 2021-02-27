Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Josef müjdesi! Davayı kazandı

Sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den ayrılarak Beşiktaş'a gelen Josef de Souza için açılan davada Al Ahli haksız bulundu.

Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesi ile bedelsiz olarak ayrıldığı Suudi kulübü, durumu mahkemeye taşıdı. Sabah'ın aktardığı haberde; Suudi Arabistan basınına göre davada Al Ahli hatalı bulunurken, oyuncunun hakkı teslim edildi.

Beşiktaş ile 1+1 yıllık imza atan ve yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncu, yoluna gelecek sezon da siyah-beyazlılar ile devam edebilecek.