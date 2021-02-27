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Son dakika spor haberleri: 'a müjdesi! Davayı kazandı

Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında 'u 3-0 yenen Beşiktaş'a bir iyi haber de de Souza'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, eski kulübü 'yle olan davasını kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:13
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Josef müjdesi! Davayı kazandı

Sezon başında kulübü 'den ayrılarak 'a gelen de Souza için açılan davada Al Ahli haksız bulundu.

Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesi ile bedelsiz olarak ayrıldığı Suudi kulübü, durumu mahkemeye taşıdı. Sabah'ın aktardığı haberde; Suudi Arabistan basınına göre davada Al Ahli hatalı bulunurken, oyuncunun hakkı teslim edildi.

Beşiktaş ile 1+1 yıllık imza atan ve yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncu, yoluna gelecek sezon da siyah-beyazlılar ile devam edebilecek.

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