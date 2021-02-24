"Beşiktaş dik durdu"

Bu hafta Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlıların dün yaptığı antrenman öncesinde Brezilyalı oyuncu Josef de Souza basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde takımların önemli bir yarışın içinde bulunduğunu aktaran Josef de Souza, "F.Bahçe ve G.Saray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var ve sonuna kadar da yarışın içinde olacaklardır. Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa, Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir" ifadelerini kullandı.

TAKIM KAZANSIN YETER

Geçen haftayı 'bay' geçmenin takıma iyi geldiğini söyleyen Josef, "Düzeltmemiz gereken konuları düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık" dedi. G.Saray derbisinde maçın ilk golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, "Bir derbide daha gol atmak mutluluk verici. Ama bunu unutmam lazım. Yeniden gol atarsam mutlu olurum fakat daha önemlisi takım kazandıkça ben tatmin olurum" diye konuştu.

YILDIRIM'A SAYGI DUYUYORUM

Josef de Souza "İlk sezonumda F.Bahçe'de 48 maç oynadım, ligi Beşiktaş'a kupa finalini de G.Saray'a kaybettik. Bu yüzden takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'dı. Kendisine büyük sevgim ve saygım var. Menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Ben de ona durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de bu inatçı tavrımın sonucu olarak buradayım" yorumunu yaptı.

FUTBOL SAHADA OYNANIRSA ŞAMPİYON OLURUZ

G.Saray derbisinin ardından galibiyet halinde kar yağmasına karşın havuza gireceğinin sözünü veren ve bunu yapan Josef, şampiyonluğun gelmesi durumunda ne yapacağına ilişkin soruya, "Aslında şampiyonlukla ilgili sözleri çok sevmiyorum. Ama eşimle konuştuk, şampiyon olursam, kazanacağım primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamak istiyorum" yanıtını verdi.

HERKESİN ŞANSI EŞİT

Orta sahada herkesin şans bulduğuna dikkat çeken başarılı oyuncu, "Hocamız değiştirerek oynatıyor, herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Mensah, Oğuzhan, Ljajic, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi performansımdan da memnunum. Maçları kazanmak önemli, bu da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

ÇOK TRANSFER YAPINCA, İYİ TAKIM OLUNMUYOR!

Beşiktaş'ın ligin en iyi futbolunu oynadığını dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var, bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Taraftarımıza Joker de Souza sevgi gösterileri için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim Necip!. Her mevkide oynadı" açıklamasını yaptı.