Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Ghezzal ve Montero gelişmesi! Son durumları...

’ta Ghezzal ve Montero gelişmesi! Son durumları...

'ta sakatlıkları bulunan ve Montero sahaya indi. İki yıldız özel program dahilinde çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı. Ghezzal ve Montero'nun son durumu yakından takip edilecek ve maçında oynayıp oynamayacakları kesinlik kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:36
Beşiktaş’ta Ghezzal ve Montero gelişmesi! Son durumları...

'in 26. haftasını bay geçen ve 26 Şubat Cuma günü sahasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Sol dizinde ödem bulunan ve Denizlispor karşısında forma giymesi zor olan , çalışmada yer almadı. Sakatlıkları bulunan diğer isimlerden ve Montero ise özel programları dahilinde çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı. Bu 2 futbolcunun hafta içinde sakatlıklarının durumu takip edilecek ve Denizlispor karşısında forma giyip giymeyecekleri netleşecek.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise kondisyon ve taktik çalıştı. Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.

SON DAKİKA