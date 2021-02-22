Haberler Beşiktaş Aboubakar fırtına gibi dönüyor! "Oğlum için"

Aboubakar fırtına gibi dönüyor! "Oğlum için"

Geçtiğimiz günlerde bir oğlu daha dünyaya gelen forvet, “Atacağım ilk golü Aksel’e hediye edeceğim. ’ta hedefim bir şampiyonluk daha yaşamak” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:48 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Aboubakar fırtına gibi dönüyor! "Oğlum için"

Geçtiğimiz günlerde 'de bir oğlu daha dünyaya gelen 'ın muhteşem forveti bugün 'a dönüp tekrar idmanlara başlayacak. Doğum sonrası kendisini arayıp tebrik eden takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşan forvet, dönmeden önce Portekiz basınına da açıklamalarda bulundu. O Jogo'ya konuşan usta krampon "'ye çok mutlu döneceğim. Sezon devam ettiği için ailemin daha fazla yanında olamamak beni üzecek. Bu nedenle atacağım ilk golü oğluma hediye edeceğim" dedi. Abou, röportajda ile ilgili hedeflerinden de bahsedip şunları söyledi:


TARAFTARSIZ SIKICI
'da artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı ve Beşiktaş'a dönerek doğru bir karar verdim. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü ve biz de ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Şu anki hedefim orada yeni bir şampiyonluk yaşamak. Tabii gol kralı da olabilirsem bu ekstra mutluluk demek. Gelecek haftadan itibaren zorlu bir periyoda gireceğiz ve atacağım ilk golümü oğlum 'e armağan edeceğim. Taraftarsız oynamak çok sıkıcı, hele Beşiktaş taraftarı gibi ateşleyici bir kitleden yoksunsanız bu daha da kötü. Coşkunuzu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.

SON DAKİKA