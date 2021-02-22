Aboubakar fırtına gibi dönüyor! "Oğlum için"

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de bir oğlu daha dünyaya gelen Kara Kartal'ın muhteşem forveti Vincent Aboubakar bugün İstanbul'a dönüp tekrar idmanlara başlayacak. Doğum sonrası kendisini arayıp tebrik eden takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşan Kamerunlu forvet, dönmeden önce Portekiz basınına da açıklamalarda bulundu. O Jogo'ya konuşan usta krampon "Türkiye'ye çok mutlu döneceğim. Sezon devam ettiği için ailemin daha fazla yanında olamamak beni üzecek. Bu nedenle atacağım ilk golü oğluma hediye edeceğim" dedi. Abou, röportajda Beşiktaş ile ilgili hedeflerinden de bahsedip şunları söyledi:



TARAFTARSIZ SIKICI

Porto'da artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı ve Beşiktaş'a dönerek doğru bir karar verdim. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü ve biz de ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Şu anki hedefim orada yeni bir şampiyonluk yaşamak. Tabii gol kralı da olabilirsem bu ekstra mutluluk demek. Gelecek haftadan itibaren zorlu bir periyoda gireceğiz ve atacağım ilk golümü oğlum Christian Aksel'e armağan edeceğim. Taraftarsız oynamak çok sıkıcı, hele Beşiktaş taraftarı gibi ateşleyici bir kitleden yoksunsanız bu daha da kötü. Coşkunuzu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.