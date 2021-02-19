Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitti! Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de son maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden ve bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, 26 Şubat'ta karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 3 günlük aranın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan isimlerden Montero, Ghezzal ve Cenk Tosun idmanda yer almazken, Rıdvan Yılmaz ise özel programı doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Eşinin doğumu için Portekiz'e giden ve Christian Aksel adını verdiği bir erkek bebeği dünyaya gelen golcü futbolcu Vincent Aboubakar da çalışmada yer almadı. Yıldız futbolcu pazartesi günü dönerek takıma dahil olacak.