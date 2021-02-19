Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitti! Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberleri: 'ta 3 günlük izin bitti! maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş 27. haftada sahasında ağırlayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda idmana sakatlıkları bulunan , ve katılmadı. Öte yandan eşinin doğumu nedeniyle 'e giden da antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 14:34
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitti! Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

'de son maçında 'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden ve bu haftayı bay geçecek olan , 26 Şubat'ta karşılaşacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 3 günlük aranın ardından 'nde toplanan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Teknik Direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan isimlerden , ve idmanda yer almazken, ise özel programı doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Eşinin doğumu için 'e giden ve adını verdiği bir erkek bebeği dünyaya gelen golcü futbolcu da çalışmada yer almadı. Yıldız futbolcu pazartesi günü dönerek takıma dahil olacak.

SON DAKİKA