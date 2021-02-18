Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

TURGAY DEMİR - YILDIZLARA UZANMAK
Sezon başındaki manzaraya bakarsak Beşiktaş ve Sergen Yalçın için durum hiç de iç açıcı değildi... Fenerbahçe önemli (Yanılmıyorsam 16 oyuncu aldılar) transferler yapmış, Galatasaray'ın, Falcaolu, Diagneli, Belhandalı zaten iyi bir kadrosu varken üzerine Emre Kılınç'ı almış, Başakşehir zaten geride kalan sezonun şampiyonuydu. Bir tek Trabzonspor güç kaybetmiş diyebiliriz...
Peki ya Beşiktaş? Her şeyden önce Elneny, Caner, Gökhan gibi üç usta gitmiş... Burak Yılmaz gibi bir golcü, Boateng gibi de iyi bir alternatif oyuncu kaybedilmiş... Yani... Yanisi şu, sezon başı Beşiktaş için şampiyonluk şarkısı söylememiz istenilse; zor dostum zor, derdik! Sanırım herkes öyle derdi...
Sıradan her teknik adam korkardı!.. Sergen Yalçın korkmadı... Her darbeyle biraz daha güçlendi adeta... Zor olanı yaptı, zorlukları derinden kavramayı seçti... Kafasını kuma gömmedi, korkmadı, kendine ve oyuncu gurubuna güvendi, inandı...