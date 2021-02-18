Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Cenk Tosun da tam zamanında geldi ve Kartal'ın gücüne güç kattı... Ve Başkan Ahmet Nur Çebi de manzaranın tam olarak farkında... O nedenle tüm camianın motivasyonunu bozacak olan sözleşme konusunu derhal çözmek için düğmeye bastı... O iş de bitti bitecek... Belki yarın, belki yarından da yakın... Sonra mı? Sonra, Kartal çok daha sıkı bir yumruk halinde saldıracak rakiplerine... Öyle koşacak çifte kupa hedefine...