Haberler Beşiktaş Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Son dakika haberleri... 'in 25. haftasında Beşiktaş, zorlu deplasmanında 'ni 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. yazarı de hem siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri yorumladı hem de taraftara müjdeyi verdi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:04
Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

TURGAY DEMİR - YILDIZLARA UZANMAK

Sezon başındaki manzaraya bakarsak ve Sergen Yalçın için durum hiç de iç açıcı değildi... Fenerbahçe önemli (Yanılmıyorsam 16 oyuncu aldılar) transferler yapmış, Galatasaray'ın, Falcaolu, Diagneli, Belhandalı zaten iyi bir kadrosu varken üzerine Emre Kılınç'ı almış, Başakşehir zaten geride kalan sezonun şampiyonuydu. Bir tek Trabzonspor güç kaybetmiş diyebiliriz...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Peki ya ? Her şeyden önce Elneny, Caner, Gökhan gibi üç usta gitmiş... Burak Yılmaz gibi bir golcü, Boateng gibi de iyi bir alternatif oyuncu kaybedilmiş... Yani... Yanisi şu, sezon başı Beşiktaş için şampiyonluk şarkısı söylememiz istenilse; zor dostum zor, derdik! Sanırım herkes öyle derdi...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Sıradan her teknik adam korkardı!.. Sergen Yalçın korkmadı... Her darbeyle biraz daha güçlendi adeta... Zor olanı yaptı, zorlukları derinden kavramayı seçti... Kafasını kuma gömmedi, korkmadı, kendine ve oyuncu gurubuna güvendi, inandı...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Kadroya yeni katılan Ghezzal, Aboubakar, Welinton, Mensah, Josef De Souza, Larin, Roiser gibi oyuncularla yol yürüyecekti ve hangisinin nasıl bir performans sergileyeceğini kimse bilmiyordu... Dahası savunmanın solu ve kalesi de alt yapıdan gelen iki genç adama emanet edilecekti...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

İşte bu şartlarda hayata ve futbola doğru ve cesur gözlerle bakan Sergen Yalçın, zorluklarla beraber bir kolaylık olduğunu iyi biliyordu... Zorluklar insanın karakterini yüceltir, sinirlerini çelik gibi yapar, bir bakıma gücüne güç katar, yeter ki korkmak yerine savaşmayı seçenlerden olun... Hoca bunu yaptı...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Kendi inandığı doğrulara yeni-eski tüm oyuncularını inandırdı... "Bana güvenirseniz genç olanlarınız geleceğe doğru sağlam adımlar atar, zirveye çıkıp geri düşmüş olanlarınız ise yeniden zirveyi görürsünüz" diyerek felsefesini tüm oyuncularının yüreklerine kazıdı...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Deyim yerindeyse ki, bana göre tam yerinde; mutluluğun resmini kolayına kaçmadan yapmayı tercih etti Sergen Yalçın... Etrafındaki çiçeklerle yetinmedi, "yıldızlara" uzandı, büyük düşündü... Korkanlara inat, cesaretle yürüdü ve yürüyor... Ligin ilk yarısında yapılanlar destanın yarısıydı... İkinci bölümü şimdilerde yazılmakta...

Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! "Belki yarın..."

Cenk Tosun da tam zamanında geldi ve Kartal'ın gücüne güç kattı... Ve Başkan Ahmet Nur Çebi de manzaranın tam olarak farkında... O nedenle tüm camianın motivasyonunu bozacak olan sözleşme konusunu derhal çözmek için düğmeye bastı... O iş de bitti bitecek... Belki yarın, belki yarından da yakın... Sonra mı? Sonra, Kartal çok daha sıkı bir yumruk halinde saldıracak rakiplerine... Öyle koşacak çifte kupa hedefine...

SON DAKİKA