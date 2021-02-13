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Son dakika haberi: Beşiktaş'a transferde 3 dev rakip!

Son dakika haberi: Sezon sonu transferleri için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme 'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye'yi gelmişti. 23 yaşındaki futbolcu için 3 talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:22
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'a transferde 3 dev rakip!

'ın, 'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye'yi kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Ocak ayında kadrosunu ve ile güçlendiren Beşiktaş hakkında gündem oluşturan bir iddia geldi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah Beyazlılar'ın ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü.

basınında çıkan haberde Pape Alioune Ndiaye için toplam 4 takımın devrede olduğu iddia edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolcu için , ve 'in de devrede olduğu iddia edildi.


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