Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'a transferde 3 dev rakip!

Beşiktaş'ın, Vorskla Poltava'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye'yi kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Ocak ayında kadrosunu Cenk Tosun ve Bilal Ceylan ile güçlendiren Beşiktaş hakkında gündem oluşturan bir iddia geldi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah Beyazlılar'ın Ukrayna ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü.

İngiliz basınında çıkan haberde Pape Alioune Ndiaye için toplam 4 takımın devrede olduğu iddia edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolcu için West Ham United, Braga ve Lille'in de devrede olduğu iddia edildi.



