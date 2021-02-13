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'ta karar verildi! 'a dev zam

Başkan Çebi’nin, Konya maçı sonrası kendisine sözleşme göndermesi yapan Yalçın’a yeni yapacağı teklifinin 2.5 kat fazla olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:47 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:53
Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın'a dev zam

'ta teknik direktör 'a önerilecek olan yeni sözleşmenin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Konyaspor maçının ardından, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" diyerek mesaj göndermişti. Başkan , bu açıklamaya bir yanıt vermezken; yakın çevresiyle ise yeni sözleşmeyle ilgili kafasındakileri paylaştığı ifade edildi.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, senelik 6 milyon TL kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'a, önümüzdeki sezon için 15 milyon TL civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. Ezeli rakiplerinin hocalarının Yalçın'dan 2 hatta 3 kat daha fazla kazandıklarını bildiğini ifade eden Çebi'nin, "Biz de, Sergen hoca da zor günde taşın altına elimizi koyduk. Hocamıza bunun karşılığını elbette vereceğiz" diyerek rakamını katlayacağını söylediği öğrenildi.

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