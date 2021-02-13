Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

SİNAN VARDAR - KENETLENME GÜNÜ Futbol ulemalarının sezon başında hiç şans vermediği Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı. Kartal, an itibarıyla hem ligde hem kupada şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Fakat son oynanan Konyaspor maçından sonra bir muhabirin sorduğu soru, gece gece sosyal medyayı karıştırdı. Öküzün altında buzağı aramayalım ama hem Süper Lig'de hem de kupada yoluna devam eden Beşiktaş'ta böylesine mide bulandıran eylemler hiç doğru değil.