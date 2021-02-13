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Usta yazar 'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Son dakika haberleri... 'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Beşiktaş, 'nda da yarı final biletini cebine koydu. Fotomaç Gazetesi yazarı da siyah-beyazlı takımdaki 'ın sözleşme uzatma polemiği ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:38
Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

SİNAN VARDAR - KENETLENME GÜNÜ

Futbol ulemalarının sezon başında hiç şans vermediği ; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elendiği 'nda yarı finale kaldı. Kartal, an itibarıyla hem ligde hem kupada şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Fakat son oynanan Konyaspor maçından sonra bir muhabirin sorduğu soru, gece gece sosyal medyayı karıştırdı. Öküzün altında buzağı aramayalım ama hem 'de hem de kupada yoluna devam eden 'ta böylesine mide bulandıran eylemler hiç doğru değil.

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Sayın Başkan 'ye seslenmek istiyorum. Sayın Başkanı, Şenol Güneş'e yapılanların sanki bir benzerini yaşayacağımız izlenimlerini alıyorum. Olağanüstü çabayla Beşiktaş için yaptıklarınızı ayakta alkışlıyorum. Sportif olarak Beşiktaş'ın iki kulvarda da iddialı olması hepimizi gururlandırıyor. Burada sizin, yönetiminizin ve Sergen hocanın yaptıkları takdire şayan. Geçmiş başkanın yaptıkları da maalesef ortada...

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Size ve yönetiminize sızarak İrlandalılık yapanlar gizli gizli çalışıyorlar. Sayın Başkan, 'ı siz getirdiniz ve doğru yaptınız. Hatta sportif direktörlük boşluğunu tamamlamak için zaman zaman takımla ve kendisiyle birlikte oluyorsunuz.

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Aktif bir başkan olarak her konunu da farkındasınız. En kısa zamanda hocayı karşınıza alın ve problem varsa aranızda halledin. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası bu sezon 'ın olmazsa olmazları...

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

Son yaptığınız kampanyada son derece doğru ve temennim kulübe ciddi bir kaynak da yaratır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Neyse, Gençlerbirliği galibiyeti ve daha sonrası gelecek.

Usta yazar Ahmet Nur Çebi'ye seslendi! "En kısa zamanda hocayı..."

11 günlük tatil yorgun futbolcuların dinlenmesi için de bir doping olacaktır. Ufak sinek mide bulandırır misaliyle sizin bu süreçte bu polemiği de müspet bir şekilde halledeceğinizi biliyorum. Bütün camiası da sizden bu olgunluğu bekliyor.

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