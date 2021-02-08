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Saygı duyulmalı

: Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez. Oyuncularımın öz verisi her türlü saygı hak ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Saygı duyulmalı
Teknik Direktörü , maç sonrası oyuncularına övgü yağdırdı. "Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez" diyerek söze başlayan tecrübeli çalıştırıcı "Kazanarak yarışmacı takım kimlğine büründük. Futbolcuların savaşması, öz verisi bizim için çok önemliydi, onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı hoca, "Futbolcularım her türlü saygı hak ediyor. Bu mücadeleye saygı duyulmalı. Hepsi çok çalıştı" dedi. , bu maçın artık geride kaldığını sözlerine ekleyerek, "Şimdi önümüzde sınavı var. En iyi şekilde bu maça da hazırlanacağız, hazır olacağız" diye konuştu.
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