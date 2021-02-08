Sergen Yalçın: Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez. Oyuncularımın öz verisi her türlü saygı hak ediyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:40Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası oyuncularına övgü yağdırdı. "Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez" diyerek söze başlayan tecrübeli çalıştırıcı "Kazanarak yarışmacı takım kimlğine büründük. Futbolcuların savaşması, öz verisi bizim için çok önemliydi, onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı hoca, "Futbolcularım her türlü saygı hak ediyor. Bu mücadeleye saygı duyulmalı. Hepsi çok çalıştı" dedi. Yalçın, bu maçın artık geride kaldığını sözlerine ekleyerek, "Şimdi önümüzde Gençlerbirliği sınavı var. En iyi şekilde bu maça da hazırlanacağız, hazır olacağız" diye konuştu.