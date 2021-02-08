Gücüne güç kattı

Ve Beşiktaş kaldığı yerden devam etti. Sezonun ikinci yarısına Trabzonspor'a yenilip Antalya ile berabere kalarak başlayan siyah-beyazlı takım, yeni galibiyet serisini dün Konyaspor karşısında başlattı. Daha 20. dakikada N'Sakala'nın ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Kartallar buna rağmen 90 dakika boyunca oyunu domine etti. Özellikle rakip yarı alana kamp kuran ve sürekli gol arayan siyah-beyazlılar 81'de amacına ulaştı.



7. KEZ KALESİNİ KAPATTI

Kartal'ın sağ beki Valentin Rosier, Atiba'nın pasında müthiş bir golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu. Böylece tekrar yarışa ortak olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanları eşitleyip sıralamada 2. sıraya yükselerek ligin gizli lideri oldu. Öte yandan bu sezon kalesini gole kapatmata zorlanan Kartal, 10 kişi kalmasına rağmen gol yemedi. Siyah-beyazlılar, bu sezon 7'nci kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.



Maça kart cezası sınırında çıkan Vida, radara takıldı. Hırvat stoper gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Domagoj gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.