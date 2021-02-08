Haberler Beşiktaş Gücüne güç kattı

Gücüne güç kattı

70 dakika 10 kişi oynayan , ’le zafere kanat açtı. Ezeli rakipleri ile puanları eşitledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Gücüne güç kattı

Ve kaldığı yerden devam etti. Sezonun ikinci yarısına 'a yenilip ile berabere kalarak başlayan siyah-beyazlı takım, yeni galibiyet serisini dün karşısında başlattı. Daha 20. dakikada N'Sakala'nın ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Kartallar buna rağmen 90 dakika boyunca oyunu domine etti. Özellikle rakip yarı alana kamp kuran ve sürekli gol arayan siyah-beyazlılar 81'de amacına ulaştı.

7. KEZ KALESİNİ KAPATTI
'ın sağ beki , 'nın pasında müthiş bir golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu. Böylece tekrar yarışa ortak olan siyah-beyazlı takım, ve ile puanları eşitleyip sıralamada 2. sıraya yükselerek ligin gizli lideri oldu. Öte yandan bu sezon kalesini gole kapatmata zorlanan Kartal, 10 kişi kalmasına rağmen gol yemedi. Siyah-beyazlılar, bu sezon 7'nci kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Maça kart cezası sınırında çıkan Vida, radara takıldı. Hırvat stoper gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Domagoj gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

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