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İşte 'ın penaltı başarısındaki detay!

Son dakika haberleri... çeyrek finalinde İttifak Holding 'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş rakibini seri penaltı atışları sonucu yenerek yarı finale yükseldi. Mücadelenin öne çıkan olayı ise Beşiktaş kalecisi 'ın penaltılardaki taktiğiydi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 10:21
İşte Utku Yuvakuran'ın penaltı başarısındaki detay!

'nda , İttifak Holding 'u penaltı atışları sonrası eleyerek yarı finale yükseldi. Maç boyunca oyunu ile göz dolduran Beşiktaş'ın genç file bekçisi penaltılarda da takımının kahramanı oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre seri penaltı atışları öncesinde takımın yardımcı antrenörleri ve Utku'ya önce moral, ardından da su şişesi aracılığı ile talimat verdi. Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde oyuncunun atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak oyuncuya gönderen ikili, 5 penaltıdan dördünün köşesini de doğru bildi.

Maçın ardından Utku ise "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Penaltının sırrı olmaz ama maçtan önce tüm penaltı atanları analiz ettik. Su şişesine hocalarım da nereye atılacağını yazdı" ifadelerini kullandı.

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