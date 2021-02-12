İşte Utku Yuvakuran'ın penaltı başarısındaki detay!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u penaltı atışları sonrası eleyerek yarı finale yükseldi. Maç boyunca oyunu ile göz dolduran Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran penaltılarda da takımının kahramanı oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre seri penaltı atışları öncesinde takımın yardımcı antrenörleri Murat Şahin ve Murat Kaytaz Utku'ya önce moral, ardından da su şişesi aracılığı ile talimat verdi. Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde oyuncunun atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak oyuncuya gönderen ikili, 5 penaltıdan dördünün köşesini de doğru bildi.

Maçın ardından Utku ise "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Penaltının sırrı olmaz ama maçtan önce tüm penaltı atanları analiz ettik. Su şişesine hocalarım da nereye atılacağını yazdı" ifadelerini kullandı.

