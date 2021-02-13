Son dakika: Beşiktaş'a Dorukhan Toköz ve Gökhan Töre müjdesi!

Süper Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz'ün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına 14 Şubat Pazar günü devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.