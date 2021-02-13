Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'a Dorukhan Toköz ve Gökhan Töre müjdesi!

Son dakika: 'a ve müjdesi!

Son dakika haberi: 'in 25. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan ve takımla çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:30
Son dakika: Beşiktaş'a Dorukhan Toköz ve Gökhan Töre müjdesi!

'in 25. haftasında deplasmanında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan ve 'ün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. ve ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına 14 Şubat Pazar günü devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.

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