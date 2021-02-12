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Kupada da varım dedi

Siyah-beyazlılar, normal süresi Oğuzhan ve Abdülkerim’in golleriyle 1-1 biten maçta ’u penaltı atışlarıyla devirip, son 4’e kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Kupada da varım dedi

'nda çeyrek finalin son mücadelesinde , 'u deplasmanda penaltı atışlarıyla 3-2 (4-3) yenerek yarı finale yükseldi. 'da oynanan maçta siyah-beyazlılar, 13'te 'un golüyle öne geçti: 0-1. Bu golden dört dakika sonra , kornerden gelen ortayı kafa ile filelere gönderip eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıda iki takım da yakaladıkları pozisyonlardan yararlanamayınca normal süre 1-1 bitti, uzatmalara gidildi.

UTKU KAPATTI
Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda İttifak Holding 'da Kravets'in atışını kaleci Utku kurtardı, ve attı. ve Abdülkerim ise topu auta diktiler. Beşiktaş'ta ise Mensah'ın atışını kaleci Eray çelerken, , ve gol yaptı. Siyah-beyazlılar penaltı atışları sonunda rakibini 3-2 (4-3) yenerek adını yarı fin ale yazdırdı. Beşiktaş yarı finalde, çeyrek finalde 'yi eleyen ile karşılaşacak.

UTKU'YA HÜCUM!
Siyah-beyazlı futbolcular son penaltının ardından kaleci Utku'ya koştular. Bir atışı çelen 23 yaşındaki genç file bekçisi, "Penaltıları çalıştık. Hocalarım su şişesine yazıp kimin nereye atacağını söylüyordu. Turu geçtiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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