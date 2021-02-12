Kupada da varım dedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son mücadelesinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda penaltı atışlarıyla 3-2 (4-3) yenerek yarı finale yükseldi. Konya'da oynanan maçta siyah-beyazlılar, 13'te Oğuzhan Özyakup'un golüyle öne geçti: 0-1. Bu golden dört dakika sonra Abdülkerim Bardakçı, kornerden gelen ortayı kafa ile filelere gönderip eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıda iki takım da yakaladıkları pozisyonlardan yararlanamayınca normal süre 1-1 bitti, uzatmalara gidildi.



UTKU KAPATTI

Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda İttifak Holding Konyaspor'da Kravets'in atışını kaleci Utku kurtardı, Guilherme ve Miya attı. Skubic ve Abdülkerim ise topu auta diktiler. Beşiktaş'ta ise Mensah'ın atışını kaleci Eray çelerken, Ghezzal, Necip ve Rosier gol yaptı. Siyah-beyazlılar penaltı atışları sonunda rakibini 3-2 (4-3) yenerek adını yarı fin ale yazdırdı. Beşiktaş yarı finalde, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir ile karşılaşacak.



UTKU'YA HÜCUM!

Siyah-beyazlı futbolcular son penaltının ardından kaleci Utku'ya koştular. Bir atışı çelen 23 yaşındaki genç file bekçisi, "Penaltıları çalıştık. Hocalarım su şişesine yazıp kimin nereye atacağını söylüyordu. Turu geçtiğimiz için çok mutluyum" dedi.