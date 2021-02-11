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maçı saat kaçta hangi kanalda? | final

'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 48 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Konyaspor, 49'uncu mücadeleye Konya'da çıkacak. Sporseverler de zorlu karşılaşma ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:19
Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

, finalinde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Zorlu mücadele ekranlarında canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: ERAY, SKUBIC, AHMET, ABDÜLKERiM, GUILHERME, JEVTOVIC, AMIR, SHENGELIA,MIYA, SEKIDIKA, KRAVETS,

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, WELINTON, MONTERO, N'SAKALA, NECIP, HASIC, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN

CENK YEDEK BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar 'dan kiraladığı golcü oyuncu 'un mücadeleye yedek başlayıp sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

- Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup
olan Konyaspor'da teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve getirilmişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

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