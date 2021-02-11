Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Zorlu mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: ERAY, SKUBIC, AHMET, ABDÜLKERiM, GUILHERME, JEVTOVIC, AMIR, SHENGELIA,MIYA, SEKIDIKA, KRAVETS,

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, WELINTON, MONTERO, N'SAKALA, NECIP, HASIC, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN

CENK YEDEK BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığı golcü oyuncu Cenk Tosun'un mücadeleye yedek başlayıp sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup

olan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve İlhan Palut getirilmişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.