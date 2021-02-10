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'ta flaş gelişmesi! Yeni sözleşme...

'ın emektar futbolcusu 'ın futbola ne zaman veda edeceği merak edilirken, siyah-beyazlı kulüpten flaş bir hamle geldi. Çebi yönetimi, futbola devam etmesi halinde 38 yaşındaki Kanadalı yıldızın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:35
Beşiktaş'ta flaş Atiba gelişmesi! Yeni sözleşme...

'ın 8 sezon önce 'dan kadrosuna kattığı , sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

38 yaşında olmasına rağmen orta sahada hala dinamo gibi çalışan Kanadalı futbolcunun, ne zaman emekli olacağı belirsizliğini korurken, siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi.

1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor. Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan , futbola devam kararı verirse 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

Tecrübeli isme, futbolu bırakma kararı aldığı takdirde ise teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken, 28 de asist yaptı.

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