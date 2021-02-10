Haberler Beşiktaş Atiba Hutchinson: Kendimi öldüremem

: Kendimi öldüremem

'ın yıldız oyuncusu , 89 kez milli olan 'ın rekorunu kırmak istediğini belirtip "Ama bunun için kendimi öldüremem" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:11 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Atiba Hutchinson: Kendimi öldüremem

'ın yıldızı 'ın doğum günü için , kapsamlı bir haber hazırladı. 2010 yılında geldiği 'de 3 çocuğu doğan Atiba, "Uzun zamandır buradayım. Buranın en diyebileceğim bir yer olduğunu hissettim" derken, kariyerine dair çok önemli bir hedefi de açıkladı.

84 kez A Milli takım formasını giyen Atiba, Kanadalı efsane futbolcu 'ın rekorunu kırmak istiyor. 89 kez 'nın formasını giyen Guzman'ın rekorunu geçmeyi planlayan Atiba, "Olursa harika olur. Fakat bunu başarmak için de kendimi öldüremem" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

HOCAMLA GÖRÜŞTÜM
Direktörü 'la görüştüğünü söyleyen Atiba, "Onunla konuştum ve 'Kendimi hala iyi hissediyorum, denemek ve devam etmek, mümkün oldukça takıma dahil olmak istiyorum' dedim" ifadesini kullandı.

Kanada basını, Beşiktaş forması altında 275 maça çıkan Atiba'nın ülkesinin en önemli futbol markalarından biri olduğunu ifade etti. Atiba, Beşiktaş formasıyla 22 gol attı, 28 asist yaptı ve toplam 50 gole direkt katkı sağladı.

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