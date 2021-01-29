Haberler Beşiktaş Cenk Tosun'dan transfer cevabı! Geri mi dönüyor?

'dan transfer cevabı! Geri mi dönüyor?

'ın transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta gündem ... , siyah-beyazlıların 29 yaşındaki forvet Cenk için temsilcisinin kapısını bir kez daha çaldığını ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:49 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Cenk Tosun'dan transfer cevabı! Geri mi dönüyor?

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın eski yıldızı için harekete geçti. 'te yer alan habere göre siyahbeyazlıların 29 yaşındaki futbolcu için ile temasa geçti. ekibinin kapısını çalan Beşiktaşlı yöneticiler, Everton'dan "Cenk'i sezon sonuna kadar kiralayabilirsiniz. Bunun için yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin euro'yu ödemeniz gerekiyor" yanıtını aldı. Everton'a sezon sonuna kadar kiralık teklifi sunulacak yönetimin Cenk için 750 bin euro önerdiği ve İngiliz ekibinden yanıt beklediği öğrenildi. Bu arada ekibi 'nın kadrosuna dahil etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi.

ANLAŞMA OLURSA GELİRİM!

Beşiktaş yönetimi ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı. 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek öncesi düzenli forma giymek istiyor.

SON DAKİKA