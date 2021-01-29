Ibrahimoviç’i geçti!

Atiba, bu sezon 18 lig karşılaşmasında forma giyerken, toplamda 1546 dakika sahada kaldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en yaşlı oyuncular arasında Atiba'yı geçebilen bir isim olmadı. Serie A'da 39 yaşındaki İbrahimovic Milan'ı sırtlarken, 9 lig maçında 714 dakika süre alabildi. Parma'nın yıldızı 39 yaşındaki Bruno Alves 1260, Bologna'dan 38 yaşındaki Rodrigo Palacio da 1463 dakika sahada kaldı. E.Frankfurt'ın 37 yaşındaki ön liberosu Hasebe 14 karşılaşmada 1204 dakika süre aldı.