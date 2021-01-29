Haberler Beşiktaş Ibrahimoviç’i geçti!

Ibrahimoviç’i geçti!

'ın emektar yıldızı , sergilediği futbolla gönüllerde taht kurarken, yine parmak ısırtan istatistiklere imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 07:02
Ibrahimoviç’i geçti!

, bu sezon 18 lig karşılaşmasında forma giyerken, toplamda 1546 dakika sahada kaldı. 'nın 5 büyük liginde oynayan en yaşlı oyuncular arasında Atiba'yı geçebilen bir isim olmadı. 'da 39 yaşındaki 'ı sırtlarken, 9 lig maçında 714 dakika süre alabildi. 'nın yıldızı 39 yaşındaki 1260, 'dan 38 yaşındaki da 1463 dakika sahada kaldı. E.Frankfurt'ın 37 yaşındaki ön liberosu 14 karşılaşmada 1204 dakika süre aldı.

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