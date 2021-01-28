Hulk sorun olmaz

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, transferi gündemde olan Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk'un takıma katılmasının kendisi için sorun olmayacağını söyledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Vincent Aboubakar, Hulk transferi için "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu.

ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ

Ligin ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş'ın bu pozisyonda kalması için her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Aboubakar, "İnsanın hayatta hedefleri olması lazım. Bizim de takım olarak hedefimiz var. Lige iyi başlamadık ama yeni transferlerin dahil olup katkı sağlaması ve hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SAKATLIĞIM KALMADI

Sakatlığının sezon öncesinde insanları endişelendirdiğini ifade eden Vincent Aboubakar "Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Bu yüzden kuşku duyanlar haklıydı. Ben bunların hepsinin boşa çıkacağını çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi, bu seviyede devam etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİMİZ YÜKSEK

Takım içinde olumlu bir havanın olduğunu vurgulayan Aboubakar, "Takım içi ambiansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı değil. Rosier'i daha önce tanımıyordum ama iyi bir enerji yakaladım. Takımda herkes çok iyi anlaşıyor. Antrenmanda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz" dedi.

HOCA POZİTİF ENERJİ VERİYOR

Attığı gollerden çok Beşiktaş'a katkı sağlamaya odaklandığını söyleyen Aboubakar, "Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın kazanmasına katkı yapmak var aklımda. Beşiktaş kazandığı sürece attığım gollerin ya da maçın önemi yok" derken; teknik direktör Yalçın için de "Her hocanın bir özelliği var. Sergen hoca takıma çok yardımcı oluyor. Kazanmamız için pozitif enerji veriyor. Sonuçlar da bunu gösteriyor" yorumunu yaptı.

SON KARAR MENAJERİMDE

Kartal'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, Beşiktaş'ta uzun dönem kalmak isteyip istemediği sorusuna "Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Geri kalan konularla menajerim ilgileniyor" dedi.