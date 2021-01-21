Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Lider Beşiktaş, sezonun flaş ekibi karşısında hata yapmayarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlıların golleri 44. dakikada Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Mensah ve 66. dakikada Larin'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 78. dakikada Borini penaltı vuruşundan kaydetti.

Bu skorla Beşiktaş puanını 41'e yükselterek liderliğini perçinledi, Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı Mensah'a aktardı. Mensah'ın bekletmeden verdiği pasta topla buluşan N'Koudou ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren Ndiaye meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

14'üncü dakikada ceza sahası için sağ çizgide topla buluşan Aboubakar'ın çevirdiği topla buluşan Atiba'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

30'uncu dakikada orta sahada topla buluşan Ndiaye'nin pasını Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

42'nci dakikada Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içi solundan vuruşunda top az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Mensah ile verkaç yapan N'Koudou'nun pasında topla buluşan Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

50'nci dakikada Aboubakar'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

59'uncu dakikada sol kanattan Larin'in pasında topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

64'üncü dakikada Karagümrük savunmasından seken topla buluşan Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

66'ncı dakikada Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Larin, pasını Rıdvan'a aktardı. Ceza sahasına giren Rıdvan'ın pasında topla buluşan Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

70'inci dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol edemedi. Dönen topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-4.

78'inci dakikada sağ kanattan Mevlüt'ün kullandığı kornerde ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Ndiaye, Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Aynı dakikada topun başına geçen Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.