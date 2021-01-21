Aboubakar'dan şampiyonluk açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Karagümrük karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın oyun olarak her geçen hafta daha da geliştiğini dile getiren Aboubakar, "En önemlisi takımın yaklaşımıydı. Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi" şeklinde konuştu.

Porto'dan ayrılış sürecinde sakatlığın etkili olmadığını dile getiren Vincent Aboubakar: "Porto'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. İyi santrforlar vardı ama nedense süre alamadım. Burada iyi bir arkadaşlık var, güzel gidiyoruz. %100 olduğumda çok daha değişik seviyeler ortaya koyacağım." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Aboubakar, "Lig dengeli gidiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da çok istiyor, biz de çok istiyoruz. Birlik ve beraberlikle devam etmeliyiz. Daha oynanacak çok maç var" ifadelerini kullandı.