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Aboubakar'dan şampiyonluk açıklaması! " ve ..."

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih ile karşılaşan mücadeleden 4-1 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Daha oynanacak çok maç var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:35
Aboubakar'dan şampiyonluk açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

'ın yıldız futbolcusu , karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın oyun olarak her geçen hafta daha da geliştiğini dile getiren Aboubakar, "En önemlisi takımın yaklaşımıydı. Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi" şeklinde konuştu.

'dan ayrılış sürecinde sakatlığın etkili olmadığını dile getiren Vincent Aboubakar: "Porto'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. İyi santrforlar vardı ama nedense süre alamadım. Burada iyi bir arkadaşlık var, güzel gidiyoruz. %100 olduğumda çok daha değişik seviyeler ortaya koyacağım." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Aboubakar, "Lig dengeli gidiyor. ve da çok istiyor, biz de çok istiyoruz. Birlik ve beraberlikle devam etmeliyiz. Daha oynanacak çok maç var" ifadelerini kullandı.

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