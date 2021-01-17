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'tan maçı öncesi forma açıklaması!

'in 19. haftasında 'ı sahasında konuk edecek , sahaya “ İmza At” projesi kapsamında üzerinde taraftarların imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkmayı planlıyordu. Fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 'ın sahaya çubuklu forma ile çıkacağı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 13:25
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi forma açıklaması!
<p>, derbisine " İmza At" projesi kapsamında üzerinde taraftarların imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkmayı planlıyordu. Kar yağışı nedeniyle flaş bir değişikliğe imza atıldı.

Siyah-beyazlıların kar yağışı nedeniyle çubuklu forma ile sahada yer alacağı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın bu akşam 'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maça, ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesi kapsamında üzerinde taraftarlarımızın imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkması planlanmaktaydı.

'nden alınan bilgilere göre, 'da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklenmektedir.

Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park'ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak Futbol Takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır.

"Beşiktaş Aşkına İmza At" kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

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