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Ghezzal kalmalıydı

’nin 10 numarası Maddison, ’ta asist krallığına yükselen Cezayirli futbolcu için bu yorumu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Ghezzal kalmalıydı
Leicester City'nin 10 numarası , 'a kiralanan 'in gönderilmesinin hata olduğunu söyledi. 8 asist yaparak siyah-beyazlılara büyük katkı sağlayan Cezayirli hakkında konuşan Maddison, "Onun neler yaptığını görüyorsunuz. Bence kesinlikle takımda kalmalıydı. gibi iyi transferler yaptık ancak Ghezzal de kadroyu zenginleştirecek bir isimdi" ifadelerini kullandı.
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