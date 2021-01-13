Ghezzal kalmalıydı

Leicester City’nin 10 numarası Maddison, Beşiktaş’ta asist krallığına yükselen Cezayirli futbolcu için bu yorumu yaptı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 22:40Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
LeicesterCity'nin 10 numarası James Maddison, Beşiktaş'a kiralanan Rachid Ghezzal'in gönderilmesinin hata olduğunu söyledi. 8 asist yaparak siyah-beyazlılara büyük katkı sağlayan Cezayirli hakkında konuşan Maddison, "Onun neler yaptığını görüyorsunuz. Bence kesinlikle takımda kalmalıydı. Cengiz Ünder gibi iyi transferler yaptık ancak Ghezzal de kadroyu zenginleştirecek bir isimdi" ifadelerini kullandı.