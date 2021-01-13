Gereği budur!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşması ile ilgili oyuncularını uyardı. "Ligde oynadığımız maç farklıydı. Bu kupa arenası, her şey değişebilir" diyerek söze başlayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, rakiplerine karşı ligde kazandıkları 6-0'lık maçı baz almamaları söyledi. Yalçın "Büyük takımsanız her maçta galip gelmeniz gerekir. Kupa da bizim için lig kadar önemli. Herhangi bir kaza yaşamadan iki kulvarda da yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı. Kupa sınavının, pazar günkü Galatasaray derbisi için de önemli olduğunun altın çizen tecrübeli hoca, "Bu maç derbiye moralli çıkmak için de büyük anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN MAÇINI İZLEDİLER

Rizespor kupa sınavı için kampa giren futbolcular, Yeni Malatya-Galatasaray karşılaşmasını birlikte izledi. Rakipleri hakkında son tahlili yapma fırsatı buldular. Bir yandan Türkiye Kupası maçına odaklanan Sergen Yalçın da bir diğer taraftar derbinin analizlerini yapıyor.