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Gereği budur!

, oyuncularını maçına, “Büyük takımsanız her kulvarda kupayı hedeflemeniz gerekir” sözleriyle hazırladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:04 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Gereği budur!

Teknik Direktörü , karşılaşması ile ilgili oyuncularını uyardı. "Ligde oynadığımız maç farklıydı. Bu arenası, her şey değişebilir" diyerek söze başlayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, rakiplerine karşı ligde kazandıkları 6-0'lık maçı baz almamaları söyledi. Yalçın "Büyük takımsanız her maçta galip gelmeniz gerekir. Kupa da bizim için kadar önemli. Herhangi bir kaza yaşamadan iki kulvarda da yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı. Kupa sınavının, pazar günkü için de önemli olduğunun altın çizen tecrübeli hoca, "Bu maç derbiye moralli çıkmak için de büyük anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

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için kampa giren futbolcular, - karşılaşmasını birlikte izledi. Rakipleri hakkında son tahlili yapma fırsatı buldular. Bir yandan maçına odaklanan Sergen Yalçın da bir diğer taraftar derbinin analizlerini yapıyor.

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