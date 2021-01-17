Beşiktaş'tan bir günde iki derbi zaferi! Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray...

Beşiktaş Kulübü, pazar gününü çifte derbi zaferiyle kapattı. Siyah-beyazlıların basketbol ve futbol takımları, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı gün devirerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

POTADA F.BAHÇE'Yİ DEVİRDİLER!

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden Beşiktaş, 17. hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, saat 13.00'te başlayan derbiden 92-83 galip ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

FUTBOLDA CİMBOM'U ELİ BOŞ YOLLADILAR

Kartal'ın ikinci derbi galibiyeti ise futbolda geldi. Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Önce basketbolda Fenerbahçe'ye karşı, sonra da futbolda Galatasaray'a karşı alınan galibiyetler siyah-beyazlı taraftarları gururlandırdı.