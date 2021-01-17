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'tan bir günde iki derbi zaferi! Önce sonra ...

, pazar gününü basketbol ve futbolda çifte derbi zaferiyle kapattı. Gündüz oynanan basketbol derbisinde siyah-beyazlılar güçlü rakibi 'yu deplasmanda 92-83'lük skorla devirirken, 'deki dev maçta ise futbol takımı 'ı 2-0 yenerek yüzleri güldürdü. böylece, aynı gün hem hem de Galatasaray derbisinden zaferle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 21:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 21:42
Beşiktaş'tan bir günde iki derbi zaferi! Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray...

, pazar gününü çifte derbi zaferiyle kapattı. Siyah-beyazlıların basketbol ve futbol takımları, ve 'ı aynı gün devirerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

POTADA F.BAHÇE'Yİ DEVİRDİLER!

'nde bu sezon genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden , 17. hafta maçında güçlü rakibi 'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, saat 13.00'te başlayan derbiden 92-83 galip ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

FUTBOLDA CİMBOM'U ELİ BOŞ YOLLADILAR

Kartal'ın ikinci derbi galibiyeti ise futbolda geldi. Beşiktaş, 'in 19. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Önce basketbolda Fenerbahçe'ye karşı, sonra da futbolda Galatasaray'a karşı alınan galibiyetler siyah-beyazlı taraftarları gururlandırdı.

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