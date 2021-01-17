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Beşiktaş 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'in 19. haftası nefesleri kesti. Haftanın maçında 'ta Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Kıran kırana geçen maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1. dakikada N'Koudou'dan geldi. Galatasaray'da Diagne karşılaşmanın 58. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 21:21
Beşiktaş 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'in 19. haftası nefesleri kesti. Haftanın maçında 'ta Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Kıran kırana geçen maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1. dakikada N'Koudou'dan geldi.

Galatasaray'da Diagne karşılaşmanın 58. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ŞENER SAKATLANDI

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada 'i oyuna aldı.


DIAGNE KIZARDI

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu , mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol taraftan 'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada sağ taraftan 'nın yaptığı ortada arka direkte 'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sol taraftan 'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.


58'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kullanılan taç atışında Montero kafa vurmak isterken, Diagne ayağını soktu. Diagne'nin ayağının Montero'nun kafasına gelmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Diagne'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

70'inci dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Josef'in önünde kaldı. Josef pasını bekletmeden sağdaki Rosier'e verdi. Rosier'in ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

73'üncü dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında N'Koudou çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz ortasını yaptı. Aboubakar'dan seken top Josef'in önünde kaldı. Josef kontrol ettikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

90+1'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre pasını N'Koudou'ya aktarırken top Luyindama'da kaldı. Yaptığı baskı sonrasında topu kapan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki N'Koudou'yu gördü. Fransız oyuncu topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

90+4'üncü dakikada Emre Akbaba mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Yapılan ortada, ceza sahası içindeki Babel arka direğe doğru indirdi. Emre Akbaba'nın şutunda açıyı zamanında kapatan kaleci Ersin topu kornere gönderdi.

SON DAKİKA