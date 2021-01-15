Derbide ilk gol Sergen Yalçın'dan! Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım

Alanyaspor ile yol ayrımında olan ismi Galatasaray ile anılan Salih Uçan 'ın geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Başarılı teknik adam, hem Josef de Souza hem de Mensah'a yardımcı olacak Atiba'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.



