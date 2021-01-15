Haberler Beşiktaş Derbide ilk gol Sergen Yalçın'dan! Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım

Derbide ilk gol 'dan! 'tan 'a dev çalım

Son dakika transfer haberleri | 'in 19. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider , iki puan arkasında üçüncü sırada bulunan 'ı konuk edecek. Maç öncesinde ise iki takım transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'da teknik direktör 'in çok istediği o isme Beşiktaş talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 17:52
Derbide ilk gol Sergen Yalçın'dan! Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

ile 'da yakından ilgilenirken, yönetimin ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor. ()

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