Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Bu sezon 10 golü var

Galatasaray'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Galatasaray'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Sergen Yalçın'ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı.
Rumen basını; Beşiktaş'ın, Gaziantep FK'daki performansıyla sezona damga vuran Alexandru Maxim'le yakından ilgilendiğini yazdı.
İddiaya göre Sumudica'nın ayrılması nedeniyle son derece mutsuz olan Rumen 10 numara, Güneydoğu ekibine ayrılma düşüncesini iletti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
Beşiktaş'ın da Maxim'i takıma kazandırmayı çok istediği ifade edilirken Gaziantep FK'nın en değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı yazıldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Rumen 10 numarayı Adem Ljajic yerine düşünüyor. (Hürriyet)