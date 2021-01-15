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'in yıldızı 'a! Bu sezon 10 golü var

Son dakika transfer haberleri | 'de son 3 haftanın lideri olan , bu hafta ile karşılaşacak. Bir yandan liderliği kaptırmamak için galibiyete hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın hedefindeki isim ise oldukça tanıdık. İşte bu sezon 19 maçta 10 gol kaydeden o isim ve transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:27
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Bu sezon 10 golü var

'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen 'ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.

Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Bu sezon 10 golü var

'ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı.

Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Bu sezon 10 golü var

Rumen basını; 'ın, 'daki performansıyla sezona damga vuran 'le yakından ilgilendiğini yazdı.

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