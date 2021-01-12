GaleriBeşiktaşSergen Yalçın transferde bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı...
Sergen Yalçın transferde bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı...
Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. 35 puana yükselen siyah-beyazlılar haftayı lider olarak kapatmayı bildi. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal transferde bombayı patlatmak için harekete geçti. Beşiktaş Süper Lig'in yıldız futbolcusunu kadroya katmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
12 Ocak 2021 Salı 11:26, Güncelleme 12.01.2021 12:13
Sergen Yalçın transferde bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı...