GaleriBeşiktaşİşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...
İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, zirve yarışında önemli bir avantaj elde ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, maç sonrasında zirvedeki yerini perçinlerken, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını açtı. Kıran kırana geçen Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan görüntüler de işte bu şekilde oldu...
17 Ocak 2021 Pazar 20:49, Güncelleme 17.01.2021 21:15
İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...