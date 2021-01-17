Galeri Beşiktaş İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, zirve yarışında önemli bir avantaj elde ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, maç sonrasında zirvedeki yerini perçinlerken, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını açtı. Kıran kırana geçen Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan görüntüler de işte bu şekilde oldu...

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar!

Siyah beyazlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, zirvedeki yerini perçinledi.

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İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar!

Kıran kırana geçen karşılaşmada ekranlara yansımayan önemli kareler çıktı...

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...

ÇAKIR'IN NEFESİ KESİLDİ
Maçın hakemi Cüneyt Çakır, kendisine çarpan top sonrası kısa süreli sakatlık geçirdi.

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekranlara yansımayan o anlar! Cüneyt Çakır...

Çakır, bir süre nefes alamadı. Neyse ki tecrübeli hakem daha sonra maça devam edebildi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan diğer görüntüler...

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