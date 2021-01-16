Beşiktaş transferde Bilal Ceylan'la anlaştı! Bilal Ceylan kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi renklerine bağladı. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Eskişehirspor'da forma giyen Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyeceği ifade edilirken, bonservisinin ise yaklaşık 350 bin euro olacağı kaydedildi.

BİLAL CEYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

7 Eylül 2003 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bilal Ceylan, kariyerine de Eskişehirspor altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılının aralık ayında A takımla sözleşme imzaladı. Bu sezon toplam 18 karşılaşmada görev yapan 17 yaşındaki sağ bek, bin 539 dakika süre aldı, skora katkı yapamadı. Gelecek vadeden Bilal Ceylan'ın Eskişehirspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyordu. Genç defans oyuncusunun gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı terleteceği belirtiliyor.



