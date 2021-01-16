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transferde 'la anlaştı! Bilal Ceylan kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 'da forma giyen konusunda anlaşmaya vardı. Peki, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Bilal Ceylan kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:10
Beşiktaş transferde Bilal Ceylan'la anlaştı! Bilal Ceylan kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren , sürpriz bir ismi renklerine bağladı. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 'da forma giyen ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyeceği ifade edilirken, bonservisinin ise yaklaşık 350 bin euro olacağı kaydedildi.

BİLAL CEYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

7 Eylül 2003 yılında 'de dünyaya gelen Bilal Ceylan, kariyerine de Eskişehirspor altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılının aralık ayında A takımla sözleşme imzaladı. Bu sezon toplam 18 karşılaşmada görev yapan 17 yaşındaki sağ bek, bin 539 dakika süre aldı, skora katkı yapamadı. Gelecek vadeden Bilal Ceylan'ın Eskişehirspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyordu. Genç defans oyuncusunun gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı terleteceği belirtiliyor.


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