Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alexandru Maxim sürprizi!

Son dakika transfer haberi: 'tan sürprizi!

basını, 'dan ayrılmak isteyen 10 numaranın ’a geleceğini yazdı. Transferin kısa süre içinde biteceği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:43 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alexandru Maxim sürprizi!

Bonservisi elinde olan ya da kiralık formülüne yönelen Siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. 'da forma giyen transfer listesine alındı.

Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından futbolcunun da Gaziantep FK'dan ayrılacağı iddia edildi. basınında çıkan haberde, on numara mevkisinde oynayan futbolcunun yeni adresinin olacağı yazıldı.

'ın da 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği, transferin kısa bir süre içinde tamamlanacağı iddia edildi.

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