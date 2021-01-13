Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Alexandru Maxim sürprizi!

Bonservisi elinde olan ya da kiralık formülüne yönelen Siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim transfer listesine alındı.

Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından Rumen futbolcunun da Gaziantep FK'dan ayrılacağı iddia edildi. Romanya basınında çıkan haberde, on numara mevkisinde oynayan futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olacağı yazıldı.

Yalçın'ın da 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği, transferin kısa bir süre içinde tamamlanacağı iddia edildi.