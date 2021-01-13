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Beşiktaş kupada tur peşinde! İşte 'ın maçı 11'i

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur 'u ağırlıyor. Kartal’ın tek hedefi mutlak zafer. Mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan çeyrek finale kalacak. Santrası 20.45’te yapılacak olan karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş kupada tur peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı 11'i

Beşiktaş, son 16 turunda bugün 'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 20.45'te başlayacak. Atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda 'nu 3-1 yenerek tur atladı. ise 'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

MENSAH SAKAT LJAJIC BELKİ
Rakibini son olarak 'de 6-0 yenip büyük sükse yapan Kartallar, bugün de bir kaza yaşamadan yoluna devam etmek amacında. Siyah-beyazlılar ayrıca hafta sonu oynanacak kritik öncesi moral yükseltmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın bu maçı da düşünerek bazı isimleri dinlendirip kadroda revizyon yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın sakatlığı var. Takımla çalışmalarını sürdüren Ljajic ve Töre'nin oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek.

BEŞİKTAŞ - Ç. RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: , Necip, Welinton, , , , , Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Güven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, İsmail, , Meriah, Baiano, Donsah, Michalak, Samudio, Skoda

VIDA VE ROSIER YOK
Dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ın Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

KALE UTKU'NUN
Ersin Destanoğlu'nun yükselen performansı ile yeniden kulübeye dönen kaleci Utku Yuvakuran bugünkü maçta eldivenleri giyecek. Yeniden hocasının gözüne girip kaleyi devralmak isteyen 23 yaşındaki Utku, kalesini kapatmak için uğraşacak. Utku idmanlardaki hırslı çalışmasıyla da dikkat çekiyor.

SAKA İLE GALİBİYET YOK
Maçın hakemi Sarper Barış Saka, siyah-beyazlı takımın daha önce 3 maçında düdük çaldı. Beşiktaş bunların 3'ünde de sahadan beraberlikle ayrıldı. Saka, Beşiktaş'a 5 rakiplerine 4 sarı kart çıkardı.

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