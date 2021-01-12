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'ın eski yıldızı Rebocho'nun yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon 'ta forma giyen 'nun yeni transferi belli oluyor. Portekizli futbolcunun Paços de Ferreira'ya transfer olmak üzere olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 19:04
Beşiktaş'ın eski yıldızı Rebocho'nun yeni takımı belli oldu!

'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan 'nun yeni takımı belli oluyor.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guingamp'a geri dönen Portekizli oyuncu, ülkesine geri dönecek.

PORTEKİZ'E DÖNÜYOR

25 yaşındaki sol bek oyuncusu, ülkesi Portekiz'in takımı Paços de Ferreira'ya transfer olmak üzere... Oyuncusu Oleg Reabciuk'u Olympiakos'a gönderen Portekiz ekibi, onun yerini Pedro Rebocho ile doldurmak istiyor.

Takımı Guingamp ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Rerbocho, bu sezon 16 lig maçında 2 asistlik katkı sağladı.

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