Beşiktaş'ın eski yıldızı Rebocho'nun yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oluyor.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guingamp'a geri dönen Portekizli oyuncu, ülkesine geri dönecek.

PORTEKİZ'E DÖNÜYOR

25 yaşındaki sol bek oyuncusu, ülkesi Portekiz'in takımı Paços de Ferreira'ya transfer olmak üzere... Oyuncusu Oleg Reabciuk'u Olympiakos'a gönderen Portekiz ekibi, onun yerini Pedro Rebocho ile doldurmak istiyor.

Takımı Guingamp ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Rerbocho, bu sezon 16 lig maçında 2 asistlik katkı sağladı.