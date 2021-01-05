Rosier’e büyük onur!

L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya Valentin Rosier de girdi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:24Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
L'Equipe,farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya Valentin Rosier de girdi. Beşiktaş'ta sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier, ülkesi Fransa'da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, Kayserispor maçındaki performansıyla haftanın en iyileri arasına girdi.