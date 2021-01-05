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Rosier’e büyük onur!

L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya de girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Rosier’e büyük onur!
L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya de girdi. 'ta sezon başında 'dan kiralanan Valentin Rosier, ülkesi 'da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, maçındaki performansıyla haftanın en iyileri arasına girdi.
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