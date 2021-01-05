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maçı için kampa girdi!

'in 17. haftasına lider giren , ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı ve kampa girildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:00
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı için kampa girdi!
, 'in 17. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktörü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2, oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Vefat eden annesi için ülkesinde düzenlenen cenaze töreninden dönen , çalışmada yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın (6 Ocak) saat 19.00'da 'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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