Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde zirve koltuğuna oturacak. Kayserispor ise zorlu rakibinden puan veya puanlar alma peşinde. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip ederbilirsiniz...





KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı.

İLK 11'LER



KAYSERİSPOR: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Henrique, Lennon, Kanga

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N'Koudou, Larin





BEŞİKTAŞ 7 DEPLASMAN MAÇINDA 4 KEZ KAZANDI

Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkan Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.



MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.