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87'de bir penaltı daha kazandı! İşte o pozisyon

'in 16. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 8. dakikada Mensah'la penaltıdan yararlanamayan siyah-beyazlılar 87'de bir penaltı daha kazandı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:54 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 21:05
Beşiktaş 87'de bir penaltı daha kazandı! İşte o pozisyon

'de liderlik için sahaya çıkan deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazanmış, fakat Mensah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamamıştı.

BİR PENALTI KARARI DAHA

zorlu karşılaşma 0-0 devam ederken 87. dakikada bir penaltı daha kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu , N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'a gitti.

Tecrübeli hakem bu pozisyonda da penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Kevin N'Koudou topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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