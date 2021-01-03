Beşiktaş 87'de bir penaltı daha kazandı! İşte o pozisyon

Süper Lig'de liderlik için sahaya çıkan Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazanmış, fakat Mensah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamamıştı.

BİR PENALTI KARARI DAHA

Kara Kartal zorlu karşılaşma 0-0 devam ederken 87. dakikada bir penaltı daha kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası Fırat Aydınus VAR'a gitti.

Tecrübeli hakem bu pozisyonda da penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Kevin N'Koudou topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.